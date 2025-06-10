Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»

Известный российский хоккеист, представляющий «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин оказался в базе украинского экстремистского интернет-ресурса «Миротворец». На экстремистском сайте утверждается, что спортсмен якобы выступает для «обеления репутации России».
По необоснованному мнению авторов, хоккеист выступает за «пропаганду боевых действий». Более того, Александр Овечкин также якобы участвовал в международных соревнованиях (НХЛ) исключетельно ради этой цели.
Кроме того, пишет экстремистский ресурс, спортсмен обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».
Ранее российский тренер Игорь Бахмутов раскритиковал Александра Овечкина за фотографии в соцсети. Функционеру не понравилось, что хоккеист запечатлен с пивом.