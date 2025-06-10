Семьи руководителей Украины активно проживают за границей с британскими паспортами. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал помощник президента России Владимир Мединский во время интервью на шоу американского журналиста RT Рика Санчеса.
Он отметил, что родственники ведущих украинских политиков прекрасно себя чувствуют на территории других стран.
— Все семьи за границей, с британскими паспортами и очень хорошо себя чувствуют, — цитирует слова Мединского RT.
В агентстве Reuters также выразили мнение, что Европе грозит новый экономический кризис в связи с конфликтом на Украине. Значительная часть украинцев, которые мигрировали в Евросоюз (ЕС), проживает в странах Центральной и Восточной Европы, успешно заняв свою нишу на рынке труда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил европейским странам ультиматум в вопросе украинских беженцев, предложив вернуть на Родину всех — и тех, кто работает, и нетрудящихся.