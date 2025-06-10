Илону Маску предложили убежище в России: «Такие мигранты нужны»

Депутат Государственной думы Владислав Даванков обратился к скандалу вокруг американского бизнесмена Илона Маска. По сведениям парламентария, предпринимателю начали поступать прямые угрозы. Депутат считает, что Илону Маску стоит предложить политическое убежище в России, цитирует РИА Новости.
Владислав Даванков уточнил, что бизнесмен, вероятно, отнесется к этому с интересом. Кроме того, депутат напомнил о визите отца предпринимателя в Россию. Ему здесь понравилось, добавил парламентарий.
«Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Илону Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство», — заявил Владислав Даванков.
Эррол Маск остался под большим впечатлением от пребывания в России. Он особенно восхитился блюдами, подаваемыми в кафе Москвы.