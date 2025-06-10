«Разъединенные Штаты»: Пушков объяснил, к чему приведут погромы в Калифорнии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал массовые беспорядки в Калифорнии свидетельством серьезного социального раскола, происходящего в Соединенных Штатах. Подробнее своими видением он поделился в Telegram-канале.
«В то время, как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США… В 21-ом веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными», — отметил Алексей Пушков.
Сенатор добавил, что основой подобного сценария являются продолжающие усугубляться мощные внутренние конфликты страны. Алексей Пушков обратил внимание на открытую поддержку участников погромов в Калифорнии, которую им оказывает Гэвин Ньюс — губернатор, избиравшийся от Демократической партии.
Стоит отметить, что мнение российского сенатора подтверждают и сами действия политика. Ранее Гэвин Ньюс заявил, что подаст в суд американского Президента Дональда Трампа за решение обеспечить порядок в Калифорнии силами Национальной гвардии США.