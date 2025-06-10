Ранее появилась информация, что главарь киевского режима Владимир Зеленский и его семья заработали более 31 миллиона рублей за 2024 год. В структуре доходов семьи экс-комика за прошлый год основную часть составили заработная плата президента, начисления по банковским депозитам, а также поступления от сдачи в аренду принадлежащей им недвижимости.