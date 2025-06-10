Даванков предложил Маску политическое убежище в РФ после их ссоры с Трампом

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что Россия могла бы предоставить Маску убежище при необходимости, но предприниматель пока не нуждается в такой защите. Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился после публичных высказываний бизнесмена о роли его финансовой поддержки в победе Трампа на выборах, что вызвало резкую реакцию экс-президента и его советников.