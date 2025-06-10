Даванков предложил Маску политическое убежище в РФ после их ссоры с Трампом

Даванков пригласил Маска в Россию после угроз со стороны окружения Трампа.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом и призывов выдворить предпринимателя из страны. Об этом сообщают СМИ.
«Бывший советник американского президента назвал Илона Маска “нелегальным мигрантом” и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство», — приводит цитату Даванкова РИА Новости.
Помимо этого, Даванков отметил, что Маск обладает ценным управленческим опытом и мог бы пригодиться в России, особенно в проектах по внедрению искусственного интеллекта в госсектор. По его словам, Илон Маск способен преодолевать бюрократию и добиваться реальных результатов — именно таких специалистов, считает депутат, и не хватает стране.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что Россия могла бы предоставить Маску убежище при необходимости, но предприниматель пока не нуждается в такой защите. Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился после публичных высказываний бизнесмена о роли его финансовой поддержки в победе Трампа на выборах, что вызвало резкую реакцию экс-президента и его советников.