Глава Калифорнии призвал не применять армию США «ради фантазий диктатора»

«Это не по-американски», — заявил он и добавил, что морпехи «с честью прошли многие войны, защищая демократию».
По словам Ньюсома, Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес еще 2 тыс. нацгвардейцев, несмотря на то, что уже прибывшие в город военнослужащие не обеспечены водой и питанием, и большинство из них сидят без дела в государственных зданиях.
Власти США направили в Калифорнию 2 тыс. национальных гвардейцев после начала массовых беспорядков, причиной которых стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов, в результате которых были задержаны десятки человек. Протесты охватили Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Губернатор назвал решение Белого дома незаконным и потребовал немедленно отозвать нацгвардейцев.
Генпрокуратура Калифорнии подаст в суд на Трампа, пообещал глава ведомства Роб Бонта. Он счел решение о вводе военнослужащих нарушением полномочий губернатора штата. «Президент пытается создать хаос и кризис на местах в своих политических целях», — заявил Бонта. Он отметил, что «протесты прекратились, и на улицах было тихо», но после решения президента ввести войска «ситуация быстро обострилась, и беспорядки усилились за одну ночь».
Трамп утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного ареста губернатора Калифорнии, тот назвал слова президента шагом к авторитаризму.