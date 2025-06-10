Глава Калифорнии призвал не применять армию США «ради фантазий диктатора»

Генпрокуратура Калифорнии подаст в суд на Трампа, пообещал глава ведомства Роб Бонта. Он счел решение о вводе военнослужащих нарушением полномочий губернатора штата. «Президент пытается создать хаос и кризис на местах в своих политических целях», — заявил Бонта. Он отметил, что «протесты прекратились, и на улицах было тихо», но после решения президента ввести войска «ситуация быстро обострилась, и беспорядки усилились за одну ночь».