Рютте: если страны НАТО не поднимут расходы, то придется учить русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с резким заявлением, призвав страны альянса значительно увеличить военные расходы. По его словам, если государства не доведут совокупные траты на оборону до 5% ВВП, включая минимум 3,5% непосредственно на нужды вооружённых сил, то им «лучше начать учить русский язык». Это заявление он сделал во время конференции в Лондоне, о чём сообщает The Telegraph.