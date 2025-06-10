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Рютте: если страны НАТО не поднимут расходы, то придется учить русский язык

Генсек НАТО заявил о предполагаемой угрозе со стороны России и Китая.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с резким заявлением, призвав страны альянса значительно увеличить военные расходы. По его словам, если государства не доведут совокупные траты на оборону до 5% ВВП, включая минимум 3,5% непосредственно на нужды вооружённых сил, то им «лучше начать учить русский язык». Это заявление он сделал во время конференции в Лондоне, о чём сообщает The Telegraph.

Рютте подчеркнул, что без существенного роста инвестиций в военную сферу страны НАТО могут сохранить свои системы здравоохранения и пенсионные выплаты, но при этом окажутся уязвимыми перед внешними угрозами. Подобная риторика, по его мнению, должна побудить союзников к пересмотру приоритетов в бюджетной политике.

В последние месяцы глава альянса регулярно акцентирует внимание на предполагаемой угрозе со стороны России и Китая. Он настаивает на том, что ради безопасности стран Запада необходимо значительно увеличить военные бюджеты даже в ущерб социальным программам.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что вероятность четырехкратного увеличения возможностей ПВО НАТО невысока. Он назвал несостоятельными аргументы генсека НАТО Марка Рютте о нарастающей угрозе со стороны России.