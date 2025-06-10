В Кремле рассказали, сможет ли Россия помочь депутату Росликову

Ранее Life.ru сообщал, что в Латвии возбудили уголовное дело против депутата из-за его высказываний на русском языке в парламенте. Алексея Росликова подозревают в «оказании поддержки государству-агрессору России в его действиях против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни». Дело касается не только его заявлений, но и других действий лидера партии «Стабильность!», с которым ранее проводились «превентивные беседы».