У задержанного мэра Красноярска обнаружены автомобили премиум-класса

По данным издания, в гараже Логинова числится Range Rover Sport 2015 года и мотоцикл BMW K 1600 GTL 2012 года выпуска. Также ранее у него был внедорожник Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, уже продан.
Стоимость этих автомобилей варьируется от 2,7 до 5 миллионов рублей, а цена мотоцикла составляет от 990 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
Напомним, что Владислав Логинов был этапирован в Москву, где ему предъявлено обвинение в получении взятки свыше 180 миллионов рублей. Ранее мы публиковали статью, в которой собрали все подробности задержания мэра.