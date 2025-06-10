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У задержанного мэра Красноярска обнаружены автомобили премиум-класса

У Владислава Логинова, мэра Красноярска, в собственности находятся внедорожник Land Rover и мотоцикл BMW, сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в гараже Логинова числится Range Rover Sport 2015 года и мотоцикл BMW K 1600 GTL 2012 года выпуска. Также ранее у него был внедорожник Land Rover Discovery 2018 года, который, вероятно, уже продан.

Стоимость этих автомобилей варьируется от 2,7 до 5 миллионов рублей, а цена мотоцикла составляет от 990 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что Владислав Логинов был этапирован в Москву, где ему предъявлено обвинение в получении взятки свыше 180 миллионов рублей. Ранее мы публиковали статью, в которой собрали все подробности задержания мэра.