Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон из соображений безопасности

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что не использует мобильный телефон, так как считает его отвлекающим и угрожающим безопасности.

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что не использует мобильный телефон, так как считает его отвлекающим и угрожающим безопасности. Запись интервью была размещена на YouTube-канале Карлсона.

«Да, я не использую телефон на регулярной основе. У меня есть устройство, но я им не пользуюсь. Я не ношу телефон с собой, так как он сильно отвлекает и может повредить приватности», — отметил Дуров.

Он добавил, что когда ему нужно сосредоточиться, он предпочитает использовать свой ноутбук или iPad.

Кроме того, Дуров рассказал о своем пребывании во Франции, где он по-прежнему вынужден оставаться из-за ограничений на выезд и продолжающегося расследования.

Дурова задержали в парижском аэропорту. Как сообщает TF1, французские власти связывают мессенджер с наркоторговлей и другими преступлениями из-за использования зашифрованных сообщений. Ему грозило заключение, но суд выпустил его под залог в €5 миллионов с запретом на выезд из страны и обязательной явкой в полицию дважды в неделю.

Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в распространении детской порнографии, наркоторговле и мошенничестве. Адвокат назвал эти обвинения «абсурдными», подчеркнув, что Дуров не может быть ответственным за действия пользователей Telegram.

Дуров также заявил в интервью Такеру Карлсону, что в прошлом месяце сенат Франции принял закон, фактически запрещающий шифрование сообщений.