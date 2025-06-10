Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон из соображений безопасности

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что не использует мобильный телефон, так как считает его отвлекающим и угрожающим безопасности. Запись интервью была размещена на YouTube-канале Карлсона.
«Да, я не использую телефон на регулярной основе. У меня есть устройство, но я им не пользуюсь. Я не ношу телефон с собой, так как он сильно отвлекает и может повредить приватности», — отметил Дуров.
Он добавил, что когда ему нужно сосредоточиться, он предпочитает использовать свой ноутбук или iPad.
Кроме того, Дуров рассказал о своем пребывании во Франции, где он по-прежнему вынужден оставаться из-за ограничений на выезд и продолжающегося расследования.
Дурова задержали в парижском аэропорту. Как сообщает TF1, французские власти связывают мессенджер с наркоторговлей и другими преступлениями из-за использования зашифрованных сообщений. Ему грозило заключение, но суд выпустил его под залог в €5 миллионов с запретом на выезд из страны и обязательной явкой в полицию дважды в неделю.
Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в распространении детской порнографии, наркоторговле и мошенничестве. Адвокат назвал эти обвинения «абсурдными», подчеркнув, что Дуров не может быть ответственным за действия пользователей Telegram.
Дуров также заявил в интервью Такеру Карлсону, что в прошлом месяце сенат Франции принял закон, фактически запрещающий шифрование сообщений.