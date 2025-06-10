Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены в Воронежской области

На территории Воронежской области были выявлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Дежурные силы ПВО в нескольких муниципалитетах области обнаружили и нейтрализовали несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Режим угрозы атаки беспилотников в регионе продолжает действовать», — отметил Гусев.
Угроза атаки БПЛА была введена в регионе 9 июня в 23:33 по московскому времени.
Также этой ночью все аэропорты Москвы приостановили прием и выпуск самолетов.