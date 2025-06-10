Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены в Воронежской области

«Дежурные силы ПВО в нескольких муниципалитетах области обнаружили и нейтрализовали несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Режим угрозы атаки беспилотников в регионе продолжает действовать», — отметил Гусев.