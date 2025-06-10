МИД Азербайджана обвинило Медицинского в искажении фактов о конфликте в Карабахе

Ранее Мединский сообщил, что в случае заморозки украинского конфликта на линии фронта без достижения настоящего мира, а лишь с подписанием временного перемирия, регион может превратиться в огромный Карабах. Помощник российского лидера считает, что спустя какое-то время Украина вступит в НАТО, попробует отвоевать территории, «и это будет конец планеты, это будет ядерная война».