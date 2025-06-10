В Кремле объяснили, почему пока нельзя помочь пророссийскому политику в Латвии

Глава пресс-службы Президента России Алексей Песков прокомментировал возможность оказать содействие латвийскому парламентарию Алексею Росликову, которого преследуют за пророссийские взгляды. Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.
«…Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — отметил Алексей Песков.
Продолжая свою мысль, пресс-секретарь обратил внимание на тот факт, что Алексей Росликов остается гражданином Латвийской Республики — следовательно, он находит в ее правовом поле.
Как указали в ТАСС, 5 июня текущего года депутат Сейма был выдворен с проходившего заседания, после попытки выступить против новой политики давления на русский язык. По некоторым данным, латвийские силовики уже сделали парламентария фигурантом уголовного дела о «разжигании ненависти».
Ситуация с Алексеем Росликовым не является чем-то исключительным на всем постсоветском пространстве. Ранее эксперт Владимир Букарский в эксклюзивном интервью «МК» объяснил, почему на предстоящих выборах в Парламент Молдавии может победить антироссийская коалиция, вопреки желаниям большинства избирателей.