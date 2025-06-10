В Кремле объяснили, почему пока нельзя помочь пророссийскому политику в Латвии

Как указали в ТАСС, 5 июня текущего года депутат Сейма был выдворен с проходившего заседания, после попытки выступить против новой политики давления на русский язык. По некоторым данным, латвийские силовики уже сделали парламентария фигурантом уголовного дела о «разжигании ненависти».