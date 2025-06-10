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Трамп дал совет Грете Тунберг

Дональд Трамп считает, что Грете Тунберг следует научиться контролировать свой гнев.

Дональд Трамп считает, что Грете Тунберг следует научиться контролировать свой гнев. Он охарактеризовал её как молодую и сердитую. Шесть лет назад экоактивистка посоветовала президенту США обратить внимание на научные данные о климатических изменениях.

Трамп сделал это заявление в ответ на вопросы журналистов о задержании Тунберг, как сообщает Newsweek. «Она довольно странная. Молодая и сердитая. Определенно, она отличается от других», — отметил он.

Президент также добавил, что у Израиля «и без похищения Греты Тунберг хватает проблем» и переспросил, действительно ли она назвала свое задержание похищением. Журналист подтвердил это, на что Трамп только покачал головой.

Задержание Тунберг произошло ночью 9 июня, когда она вместе с соратниками направлялась на яхте Madleen в сектор Газа. Израильский спецназ остановил их, активисты планировали доставить символическую гуманитарную помощь, включая детское питание и средства личной гигиены.

После задержания Тунберг заявила: «Мы были перехвачены и похищены израильскими оккупационными силами в международных водах. Я призываю своих друзей, семью и сторонников оказать давление на шведское правительство для нашей скорейшей свободы».

Израиль решил депортировать задержанных. В правительстве отметили, что на яхте был лишь небольшой груз, но помощь будет отправлена в Газу, назвав судно «яхтой для селфи».

В 2019 году Тунберг призвала Трампа «прислушаться к науке» по вопросам изменения климата и выразила сомнение, что он это делает. В том же году стала вирусной запись, где она сердито смотрит на Трампа во время его выступления в ООН. Когда журнал Time назвал её человеком года, Трамп охарактеризовал это как нелепость: «Грете стоит поработать над управлением гневом и посмотреть старый добрый фильм с другом».