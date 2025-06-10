Трамп дал совет Грете Тунберг

В 2019 году Тунберг призвала Трампа «прислушаться к науке» по вопросам изменения климата и выразила сомнение, что он это делает. В том же году стала вирусной запись, где она сердито смотрит на Трампа во время его выступления в ООН. Когда журнал Time назвал её человеком года, Трамп охарактеризовал это как нелепость: «Грете стоит поработать над управлением гневом и посмотреть старый добрый фильм с другом».