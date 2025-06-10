Трамп дал совет Грете Тунберг

Дональд Трамп считает, что Грете Тунберг следует научиться контролировать свой гнев. Он охарактеризовал её как молодую и сердитую. Шесть лет назад экоактивистка посоветовала президенту США обратить внимание на научные данные о климатических изменениях.
Трамп сделал это заявление в ответ на вопросы журналистов о задержании Тунберг, как сообщает Newsweek. «Она довольно странная. Молодая и сердитая. Определенно, она отличается от других», — отметил он.
Президент также добавил, что у Израиля «и без похищения Греты Тунберг хватает проблем» и переспросил, действительно ли она назвала свое задержание похищением. Журналист подтвердил это, на что Трамп только покачал головой.
Задержание Тунберг произошло ночью 9 июня, когда она вместе с соратниками направлялась на яхте Madleen в сектор Газа. Израильский спецназ остановил их, активисты планировали доставить символическую гуманитарную помощь, включая детское питание и средства личной гигиены.
После задержания Тунберг заявила: «Мы были перехвачены и похищены израильскими оккупационными силами в международных водах. Я призываю своих друзей, семью и сторонников оказать давление на шведское правительство для нашей скорейшей свободы».
Израиль решил депортировать задержанных. В правительстве отметили, что на яхте был лишь небольшой груз, но помощь будет отправлена в Газу, назвав судно «яхтой для селфи».
В 2019 году Тунберг призвала Трампа «прислушаться к науке» по вопросам изменения климата и выразила сомнение, что он это делает. В том же году стала вирусной запись, где она сердито смотрит на Трампа во время его выступления в ООН. Когда журнал Time назвал её человеком года, Трамп охарактеризовал это как нелепость: «Грете стоит поработать над управлением гневом и посмотреть старый добрый фильм с другом».