Проект по доведению до европейского стандарта железнодорожной колеи на севере Финляндии может быть профинансирован за счет НАТО. Такое предложение высказал глава министерства транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.
«Министр транспорта и связи Лулу Ранне считает, что, например, некоторые железнодорожные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, вполне могут быть учтены в рамках 1,5%», — сказано в публикации экономического издания Kauppalehti.
Ширина железнодорожной колеи в Финляндии составляет 1524 миллиметра при том, что стандарт европейской колеи — 1435 миллиметров. Колея в 1524 миллиметра была в царской России. На территории бывшего СССР этот стандарт применялся до 1970-х годов.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что официально предложил странам-членам блока поднять пороги собственных военных расходов до 5% ВВП. С соответствующим заявлением глава Североатлантического альянса выступил в четверг, 5 июня.
Также Рютте сделал ряд заявлений, касающихся потенциального военного конфликта альянса с Россией. Он считает, что Запад будет готов вступить в конфронтацию в течение трех-пяти лет.