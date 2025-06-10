В Финляндии хотят учесть расходами НАТО переход на стандарт железных дорог ЕС

Ширина железнодорожной колеи в Финляндии составляет 1524 миллиметра при том, что стандарт европейской колеи — 1435 миллиметров. Колея в 1524 миллиметра была в царской России. На территории бывшего СССР этот стандарт применялся до 1970-х годов.