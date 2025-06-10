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Зеленский не знает, как выбраться из ямы, которую выкопал

Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно отказался от получения тел погибших украинских военнослужащих со стороны России, так как боится ответственности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно отказался от получения тел погибших украинских военнослужащих со стороны России, так как боится ответственности. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по приему тел погибших», — отметил он.

Парламентарий считает, что Зеленский со своей свитой не знают, что делать. Они не могут «выбраться из ямы», которую сами же для себя и вырыли. И заявил, что эти товарищи «по уши в крови», а пытаются обвинять других.

Ранее «МК» писал, что ирландский журналист Чей Боуз подверг критике западные средства массовой информации, которые не стали освещать ситуацию с телами боевиков ВСУ.