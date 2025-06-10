Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно отказался от получения тел погибших украинских военнослужащих со стороны России, так как боится ответственности. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский в лице Министерства обороны Украины в очередной раз пытается выдать черное за белое. Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по приему тел погибших», — отметил он.
Парламентарий считает, что Зеленский со своей свитой не знают, что делать. Они не могут «выбраться из ямы», которую сами же для себя и вырыли. И заявил, что эти товарищи «по уши в крови», а пытаются обвинять других.
Ранее «МК» писал, что ирландский журналист Чей Боуз подверг критике западные средства массовой информации, которые не стали освещать ситуацию с телами боевиков ВСУ.