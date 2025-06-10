Песков оценил возможности России помочь латвийскому депутату Росликову

Москва вряд ли сможет оказать поддержку лидеру латвийской партии «Стабильность!» Алексею Росликову пока он находится на территории другой страны. Об этом во вторник, 10 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Вряд ли мы можем, — уточнил представитель Кремля.
Кроме того, Песков отметил, что депутату необходимо «вырваться из рук режима», чтобы получить от России помощь.
— Он субъект того права, он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, уверен, что Россия его примет, — цитирует его словам ТАСС.
Ранее на заседании Сейма латвийский парламентарий осудил притеснение русскоязычных и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик выразил недовольство по поводу продолжающейся дискриминации русскоязычных в Латвии.
Песков также назвал возбуждение уголовного дела в отношении Алексея Росликова «охотой на ведьм». Он добавил, что латвийское политическое общество одержимо русофобией, из-за чего страдает здравый смысл.