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Эстония собирается снова стать добрым соседом России

После завершения украинского конфликта неизбежно придется вернуться к налаживанию дипломатических отношений с Россией.

После завершения украинского конфликта неизбежно придется вернуться к налаживанию дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил литовскому порталу LRT президент Эстонии Алар Карис.

«Война закончится, и Россия тогда станет нашим соседом. Вероятно, надо создать некоторое доверие вначале с дипломатическими отношениями», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что на европейском континенте уже случались конфликты. И после их завершения выстраивались отношения. Некоторые из стран-агрессоров до сих пор являются союзниками Эстонии.

При этом Карис заявил, что его страна собирается увеличить расходы бюджета на оборону. Так, в следующем году они составят 5,4% от ВВП.

Ранее «МК» писал, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна может отправить свои вооруженные силы на Украину, но только после прекращения огня.