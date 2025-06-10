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Виктор Лупинос покинул пост мэра «реформируемого» омского Называевска

Мэр омского Называевска Лупинос ушел с должности одновременно с его реформированием.

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Виктор Лупинос покинул пост мэра города Называевска, соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ. С минувшей пятницы, 5 июня 2025 года, на руководящем посту его заменил Евгений Мальцев. Правда, стоит отметить, что он фигурирует в ЕГРЮЛ в статусе «председателя ликвидационной комиссии» в отношении юридического лица Администрации города Называевска. Судя по всему, речь идет о процедуре в рамках муниципальной реформы, по итогам которой все поселения района должны быть преобразованы в единый муниципальный округ.

Напомним, главой города Называевска Виктора Лупиноса избрали весной 2010 года. С августа 2022 по апрель 2023 года, на фоне судебного разбирательства по обвинению в «Халатности» «по следам» крупного пожара, уничтожившего 6—7 мая 2025 года свыше 90 домов, он покидал пост. Примечательно, что его заменой на тот период был все тот же Евгений Мальцев, исполнявший до этого обязанности заместителя главы города.

Отметим, в марте 2025 года пресс-служба областной прокуратуры объявила об удовлетворении судом требования освободить Виктора Лупиноса от занимаемой должности.