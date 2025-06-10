Виктор Лупинос покинул пост мэра «реформируемого» омского Называевска

Виктор Лупинос покинул пост мэра города Называевска, соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ. С минувшей пятницы, 5 июня 2025 года, на руководящем посту его заменил Евгений Мальцев. Правда, стоит отметить, что он фигурирует в ЕГРЮЛ в статусе «председателя ликвидационной комиссии» в отношении юридического лица Администрации города Называевска. Судя по всему, речь идет о процедуре в рамках муниципальной реформы, по итогам которой все поселения района должны быть преобразованы в единый муниципальный округ.
Напомним, главой города Называевска Виктора Лупиноса избрали весной 2010 года. С августа 2022 по апрель 2023 года, на фоне судебного разбирательства по обвинению в «Халатности» «по следам» крупного пожара, уничтожившего
Отметим, в марте 2025 года пресс-служба областной прокуратуры объявила об удовлетворении судом требования освободить Виктора Лупиноса от занимаемой должности.