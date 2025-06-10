Виктор Лупинос покинул пост мэра «реформируемого» омского Называевска

Виктор Лупинос покинул пост мэра города Называевска, соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ. С минувшей пятницы, 5 июня 2025 года, на руководящем посту его заменил Евгений Мальцев. Правда, стоит отметить, что он фигурирует в ЕГРЮЛ в статусе «председателя ликвидационной комиссии» в отношении юридического лица Администрации города Называевска. Судя по всему, речь идет о процедуре в рамках муниципальной реформы, по итогам которой все поселения района должны быть преобразованы в единый муниципальный округ.