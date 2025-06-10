Рютте назвал условие, при котором членам НАТО придется учить русский язык

Рютте указывает на то, что членам блока нужно сократить социальные расходы в пользу оборонных. В итоге на финансирование требуемых затрат необходимо будет выделять из бюджета не 2, а уже 3,5%. Еще дополнительно по 1,5% — на инфраструктуру и военную промышленность.