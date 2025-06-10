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Рютте назвал условие, при котором членам НАТО придется учить русский язык

Странам-членам НАТО придется учить русский язык, если они не поднимут оборонный расходы до 5% ВВП.

Странам-членам НАТО придется учить русский язык, если они не поднимут оборонный расходы до 5% ВВП. Такое запугивающее заявление сделал генсек Североатлантического альянса Марко Рютте в ходе лондонской конференции, передает британская газета Telegraph.

«Если вы не повысите до 5 процентов, включая 3,5 процента на оборонные расходы, то у вас останется система здравоохранения, пенсионная система, но вам лучше выучить русский. Таковы последствия», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО в последние месяцы неоднократно заявлял об угрозе со стороны России и Китая. Таким образом он пытается принудить участников блока к повышению оборонных расходов до неподъемных для некоторых страны 5% ВВП.

Рютте указывает на то, что членам блока нужно сократить социальные расходы в пользу оборонных. В итоге на финансирование требуемых затрат необходимо будет выделять из бюджета не 2, а уже 3,5%. Еще дополнительно по 1,5% — на инфраструктуру и военную промышленность.

Ранее «МК» писал, что президент Эстонии Алар Карис заявил о повышении расходов на оборону до 5,4% в следующем году.