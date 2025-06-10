МВД Германии и Польши предложили прекратить соцподдержку украинских беженцев

Министры отметили, что требуется больше финансирования из бюджета Евросоюза для решения проблем с украинскими беженцами. Польша и Германия принимают наибольшее количество военнослужащих беженцев, в том числе тех, кто находится под временной защитой, добавили в заявлении.
«Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — сообщили ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что страны Евросоюза сталкиваются с трудностями в определении правового статуса украинских беженцев. Около 4,3 миллиона украинцев с февраля получили временный статус защиты в государствах ЕС и продолжают его продлевать. Наплыв беженцев очень затрудняет работу административного аппарата, и заявки не успевают обрабатываться.