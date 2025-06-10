Кремль прокомментировал скандал с латвийским депутатом, поддержавшим русский язык: что сказал Песков

Он, кроме того, ответил на вопрос о создании буферной зоны на Украине. Так, 9 июня в Минобороны РФ сообщили о наступлении российских военных в Днепропетровской области. Бойцы нацелены на освобождение новых территорий. По словам Дмитрия Пескова, наступление связано, в том числе, и с созданием буферной зоны на Украине.