Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного депутата Алексея Росликова. Тот выступил в поддержку русского языка. Теперь депутат подозревается в оказании поддержки России. К делу Алексея Росликова обратился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва не сможет помочь депутату, пока тот находится в Латвии, передает ТАСС.
Дмитрий Песков уточнил, что Алексей Росликов — гражданин другого, не российского государства. При этом пресс-секретарь российского лидера указал на «очень опасную тенденцию», замеченную в Латвии. По его словам, такие уголовные дела — не что иное как «охота на ведьм».
«Он субъект того права, он гражданин этой страны. Если он как-то вырвется из этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, то уверен, что Россия его примет», — пояснил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что русофобия «перекрывает здравый смысл». По его мнению, такие страны, как Латвия, несут опасность «сами по себе». Дмитрий Песков отметил одержимость латвийского общества и политической элиты государства русофобией.
Он, кроме того, ответил на вопрос о создании буферной зоны на Украине. Так, 9 июня в Минобороны РФ сообщили о наступлении российских военных в Днепропетровской области. Бойцы нацелены на освобождение новых территорий. По словам Дмитрия Пескова, наступление связано, в том числе, и с созданием буферной зоны на Украине.
Пресс-секретарь президента России прокомментировал также действия со стороны НАТО. Так, уточнил Дмитрий Песков, Москва имеет право самостоятельно решать вопрос о размещении ракет средней и меньшей дальности, если появится необходимость ими воспользоваться при агрессии альянса у российских границ. В том числе, добавил он, речь идет и о новых членах НАТО.
Если говорить о ситуации внутри страны — в России растет рубль. По мнению Дмитрия Пескова, укрепление валюты на рынке очевидно. Он пояснил, что для таких выводов экспертом быть не нужно, всё и так заметно.