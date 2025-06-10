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Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в понедельник сделал заявление. Американский лидер признался, что точно не знает, употреблял ли предприниматель Илон Маск наркотики в Белом доме. При этом республиканец выразил надежду, что этого не случалось.

Источник: Life.ru

«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном наркотическом употреблении миллиардера.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск с иронией прокомментировал многочисленные попытки подорвать его репутацию, заявив, что главную роль в этом сыграл он сам. Предприниматель также репостнул два заявления президента США. В них Трамп резко раскритиковал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса за неспособность справиться с массовыми протестами, пообещав навести порядок и остановить «мигрантские бунты».