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Власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство

Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала значительное ужесточение правил пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс будет введён новый вид наказания — принудительное выдворение с последующим запретом на въезд в Грузию на установленный срок. Аналогичная мера появится и в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что реформа предполагает существенное увеличение штрафов для иностранцев, нарушающих правила пребывания, а также значительное упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов.

Ранее в Британии припугнули Тбилиси войной с Россией в случае вступления страны в НАТО. Напомним, что Грузия присоединились к большинству стран, проголосовавших в ООН за резолюцию, обвиняющую Россию в агрессии против Украины.