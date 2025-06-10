Власти Грузии решили ужесточить миграционное законодательство

Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала значительное ужесточение правил пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс будет введён новый вид наказания — принудительное выдворение с последующим запретом на въезд в Грузию на установленный срок. Аналогичная мера появится и в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.