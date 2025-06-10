Лавров раскрыл содержание беседы Путина и Байдена в 2021 году

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году выражал уважение к историческим особенностям РФ. Об этом министр рассказал в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».