Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по протестующим резиновыми пулями

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент отправляет Национальную гвардию без запроса или согласия штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа, а мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение провокацией. В результате беспорядков в Калифорнии было задержано более 80 человек. Губернатор также предупредил о возможном отказе штата от уплаты федеральных налогов в ответ на сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.