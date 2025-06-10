Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по протестующим резиновыми пулями

В Лос-Анджелесе полиция начала применять резиновые пули против наиболее активных протестующих, сообщает РИА Новости. Ранее правоохранительные органы использовали светошумовые гранаты.
В ответ на беспорядки, вспыхнувшие 7 июня из-за рейдов против нелегальных мигрантов, полиция также прибегала к слезоточивому газу. В город были направлены войска Национальной гвардии, и уже находятся 300 военнослужащих, с подготовкой к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент отправляет Национальную гвардию без запроса или согласия штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа, а мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение провокацией. В результате беспорядков в Калифорнии было задержано более 80 человек. Губернатор также предупредил о возможном отказе штата от уплаты федеральных налогов в ответ на сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.