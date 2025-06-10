Украинские националисты перед отступлением из населенных пунктов, которые затем переходят под контроль российской армии, маскируют взрывные устройства под детские игрушки. Об этом сообщил Герой России Рустам Сайфуллин в интервью ТАСС.
«В Женевской конвенции запрещено минировать предметы обихода, быта. А они что делают? Игрушки детские минируют. Откуда-то ушли, обязательно дом заминируют, растяжки поставят. Когда освобождали населенный пункт, нашли частный дом. Внутри мама с детьми, а на двери граната и растяжка. Понимаете? Мы же видим по Курской области», — отметил ветеран спецоперации.
Помимо подлого минирования укронацисты совершали множество военных преступлений. Они проявили себя в полную силу при оккупации Курской области. По словам Сайфуллина, бойцы ВС РФ при освобождении домов, находили в подвалах пожилых людей со связанными руками и следами пыток.
Герой России заявил об унизительном и нечеловеческом отношении вэсэушников к мирным гражданам. Они, по его признанию, берут в плен стариков и женщин, напомнив о недавнем обмене пленными. И добавил, что российская армия наступает по всей линии фронта и идет вперед.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики в Белгородской области при помощи беспилотников сбрасывают боеприпасы, замаскированные под кукурузу или обычную деревяшку.