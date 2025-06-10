ВСУ перед бегством из населенных пунктов ведут подлое минирование

Герой России заявил об унизительном и нечеловеческом отношении вэсэушников к мирным гражданам. Они, по его признанию, берут в плен стариков и женщин, напомнив о недавнем обмене пленными. И добавил, что российская армия наступает по всей линии фронта и идет вперед.