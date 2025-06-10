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ВСУ перед бегством из населенных пунктов ведут подлое минирование

Украинские националисты перед отступлением из населенных пунктов, которые затем переходят под контроль российской армии, маскируют взрывные устройства под детские игрушки.

Украинские националисты перед отступлением из населенных пунктов, которые затем переходят под контроль российской армии, маскируют взрывные устройства под детские игрушки. Об этом сообщил Герой России Рустам Сайфуллин в интервью ТАСС.

«В Женевской конвенции запрещено минировать предметы обихода, быта. А они что делают? Игрушки детские минируют. Откуда-то ушли, обязательно дом заминируют, растяжки поставят. Когда освобождали населенный пункт, нашли частный дом. Внутри мама с детьми, а на двери граната и растяжка. Понимаете? Мы же видим по Курской области», — отметил ветеран спецоперации.

Помимо подлого минирования укронацисты совершали множество военных преступлений. Они проявили себя в полную силу при оккупации Курской области. По словам Сайфуллина, бойцы ВС РФ при освобождении домов, находили в подвалах пожилых людей со связанными руками и следами пыток.

Герой России заявил об унизительном и нечеловеческом отношении вэсэушников к мирным гражданам. Они, по его признанию, берут в плен стариков и женщин, напомнив о недавнем обмене пленными. И добавил, что российская армия наступает по всей линии фронта и идет вперед.

Ранее «МК» писал, что украинские боевики в Белгородской области при помощи беспилотников сбрасывают боеприпасы, замаскированные под кукурузу или обычную деревяшку.