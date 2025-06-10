Трамп сообщил, что США не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке

Трамп также подчеркнул, что в текущем виде иранские предложения не могут быть приняты и требуют внесения значительных изменений для достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры между двумя странами остаются напряжёнными, и будущее ядерной сделки продолжает вызывать серьёзные опасения.