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Макрон не исключает роспуска парламента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает нового роспуска парламента, если депутаты станут блокировать развитие страны. Заявление французский лидер сделал на пресс-конференции в Ницце, которую транслировали на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я бы предпочёл избежать нового роспуска. Но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий. Если политические силы пойдут по безответственному пути и решат блокировать движение страны вперёд, не исключено, что я обращусь к положениям конституции», — сказал Макрон.

Напоминаем, что летом 2024 года Макрон уже распускал Национальное собрание. Тогда он объяснил своё решение необходимостью получения парламентского большинства, чтобы правительство могло работать в атмосфере спокойствия и согласия.