Макрон не исключает роспуска парламента Франции

«Я бы предпочёл избежать нового роспуска. Но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий. Если политические силы пойдут по безответственному пути и решат блокировать движение страны вперёд, не исключено, что я обращусь к положениям конституции», — сказал Макрон.