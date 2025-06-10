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«Монолитность»: Лавров вспомнил, за что раньше Байден ценил Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал фрагмент речи бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которую он адресовал Президенту Владимиру Путину в рамках их встречи в 2021 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал фрагмент речи бывшего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, которую он адресовал Президенту Владимиру Путину в рамках их встречи в 2021 году. Отрывок его выступления на площадке «Форум будущего — 2050» приводит РБК.

Сергей Лавров отметил, в течение первого года своего президентства Джо Байден имел другие воззрения, нежели те, которым он придерживается в настоящее время. Как указали в РБК, в ходе встречи глав двух государств в 2021 году экс-хозяин Белого дома провел сравнение России и США.

Руководитель Министерства иностранных дел РФ отметил, что в тот день в своей речи Джо Байден выразил стремление не допустить «подрыва» российской «монолитности». Отличительной же чертой своей страны во время беседы с Владимиром Путиным лидер США назвал формирование ее в качестве «плавильного котла» из народов других государств.

Также в рамках своего выступления на «Форум будущего — 2050» Сергей Лавров затронул и характер диалога с новым главой Овального кабинета. По словам руководителя Министерства иностранных дел, Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп еще с 2016 года умеют общаться «без прелюдий и предисловий».