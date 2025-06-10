«Монолитность»: Лавров вспомнил, за что раньше Байден ценил Россию

Руководитель Министерства иностранных дел РФ отметил, что в тот день в своей речи Джо Байден выразил стремление не допустить «подрыва» российской «монолитности». Отличительной же чертой своей страны во время беседы с Владимиром Путиным лидер США назвал формирование ее в качестве «плавильного котла» из народов других государств.