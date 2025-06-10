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Карис признал, что Эстонии придется выстраивать дипотношения с РФ

Несмотря на обстоятельства, Россия останется соседом, с которым нужно поддерживать доверительные отношения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что по завершении конфликта на Украине странам всё же придётся восстановить дипломатические отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью литовскому порталу LRT.

По его словам, несмотря на нынешние обстоятельства, Россия останется соседом, с которым потребуется выстраивать хотя бы минимальный уровень доверия.

«Если оглядываться на прошлое в Европе, конфликты были и раньше, а теперь у нас есть дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками», — отметил Карис.

Кроме того, эстонский лидер сообщил, что в 2026 году Таллин планирует направить 5,4% ВВП на оборонные нужды. Основной акцент в военных расходах будет сделан на развитие систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в случае отсутствия договоренности с РФ об установке навигационных буев на реке Нарве, эстонские власти готовы самостоятельно разместить их в своих водах.