Карис признал, что Эстонии придется выстраивать дипотношения с РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что по завершении конфликта на Украине странам всё же придётся восстановить дипломатические отношения с Россией. Об этом он рассказал в интервью литовскому порталу LRT.
По его словам, несмотря на нынешние обстоятельства, Россия останется соседом, с которым потребуется выстраивать хотя бы минимальный уровень доверия.
«Если оглядываться на прошлое в Европе, конфликты были и раньше, а теперь у нас есть дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками», — отметил Карис.
Кроме того, эстонский лидер сообщил, что в 2026 году Таллин планирует направить 5,4% ВВП на оборонные нужды. Основной акцент в военных расходах будет сделан на развитие систем противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в случае отсутствия договоренности с РФ об установке навигационных буев на реке Нарве, эстонские власти готовы самостоятельно разместить их в своих водах.