МИД Узбекистана: на данный момент нет подтвержденной информации об участии узбекистанцев в протестах в США

Ситуация в США остаётся напряжённой: третий день в ряде городов, в том числе в Лос-Анджелесе, продолжаются акции протеста, вызванные жёсткой миграционной политикой Дональда Трампа. Причиной протестов стало вступление в силу новых ограничений на въезд в страну для граждан 12 государств, преимущественно из Африки и Ближнего Востока.
На фоне массовых рейдов миграционной службы и обострения антимиграционной риторики, улицы Лос-Анджелеса заполнились митингующими. По сообщениям американских СМИ, в ходе беспорядков протестующие бросали в полицию бетон, бутылки и другие предметы. Были подожжены автомобили, в город введены подразделения Национальной гвардии.
Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «захватом города нелегальными мигрантами» и обвинил протестующих в нападениях на сотрудников федеральных служб.
В связи с появившимися слухами о возможном участии граждан Узбекистана в этих акциях, пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов сделал официальное заявление.
«На данный момент в адрес внешнеполитического ведомства не поступало никакой официально подтверждённой информации об участии граждан Узбекистана в данных демонстрациях», — отметил он.
Он также напомнил соотечественникам о важности соблюдения законов страны пребывания.
«Призываем всех наших граждан в США строго следовать действующему законодательству и не участвовать в массовых акциях, которые могут угрожать общественному порядку и безопасности», — подчеркнул он.
Представитель МИД Узбекистана заверил, что дипломатические представительства страны продолжают защищать права и интересы граждан за рубежом. При необходимости граждане могут обратиться за помощью в Посольство или Генконсульство Узбекистана в США.