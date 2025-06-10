МИД Узбекистана: на данный момент нет подтвержденной информации об участии узбекистанцев в протестах в США

Ситуация в США остаётся напряжённой: третий день в ряде городов, в том числе в Лос-Анджелесе, продолжаются акции протеста, вызванные жёсткой миграционной политикой Дональда Трампа. Причиной протестов стало вступление в силу новых ограничений на въезд в страну для граждан 12 государств, преимущественно из Африки и Ближнего Востока.