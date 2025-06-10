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МИД Узбекистана: на данный момент нет подтвержденной информации об участии узбекистанцев в протестах в США

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). В социальных сетях активно распространяется информация о возможном участии граждан Узбекистана в массовых протестах, проходящих в Соединённых Штатах Америки. Однако Министерство иностранных дел Узбекистана заявляет — официальных подтверждений этому нет.

Ситуация в США остаётся напряжённой: третий день в ряде городов, в том числе в Лос-Анджелесе, продолжаются акции протеста, вызванные жёсткой миграционной политикой Дональда Трампа. Причиной протестов стало вступление в силу новых ограничений на въезд в страну для граждан 12 государств, преимущественно из Африки и Ближнего Востока.

На фоне массовых рейдов миграционной службы и обострения антимиграционной риторики, улицы Лос-Анджелеса заполнились митингующими. По сообщениям американских СМИ, в ходе беспорядков протестующие бросали в полицию бетон, бутылки и другие предметы. Были подожжены автомобили, в город введены подразделения Национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «захватом города нелегальными мигрантами» и обвинил протестующих в нападениях на сотрудников федеральных служб.

В связи с появившимися слухами о возможном участии граждан Узбекистана в этих акциях, пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов сделал официальное заявление.

«На данный момент в адрес внешнеполитического ведомства не поступало никакой официально подтверждённой информации об участии граждан Узбекистана в данных демонстрациях», — отметил он.

Он также напомнил соотечественникам о важности соблюдения законов страны пребывания.

«Призываем всех наших граждан в США строго следовать действующему законодательству и не участвовать в массовых акциях, которые могут угрожать общественному порядку и безопасности», — подчеркнул он.

Представитель МИД Узбекистана заверил, что дипломатические представительства страны продолжают защищать права и интересы граждан за рубежом. При необходимости граждане могут обратиться за помощью в Посольство или Генконсульство Узбекистана в США.