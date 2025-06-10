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В Омске трех подростков обвиняют в теракте на железной дороге

В Омске задержанные транспортными полицейскими трое несовершеннолетних парней пойдут под суд по обвинению в теракте, сообщает во вторник, 10 июня 2025 года, пресс-служба транспортной полиции Сибири.

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Источник: SuperOmsk.ru

Как заявляется, подростки. Подозреваемые в поджоге объектов Западно-Сибирской железной дороги, были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2024 года.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что на тот момент 14-летний и два 15-летних подростка в одном из мессенджеров получили предложение поджечь железнодорожные шкафы и отправить видеоотчёт о преступлении куратору. На участке железной дороги в Калачинском районе, снимая свои действия на камеру мобильного телефона, злоумышленники взломали и повредили оборудование», — говорится в официальном сообщении.

По результатам предварительного расследования фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 205 УК РФ (Террористический акт). Дело будет направлено на рассмотрение в суд.