В Омске трех подростков обвиняют в теракте на железной дороге

«Сотрудники транспортной полиции установили, что на тот момент 14-летний и два 15-летних подростка в одном из мессенджеров получили предложение поджечь железнодорожные шкафы и отправить видеоотчёт о преступлении куратору. На участке железной дороги в Калачинском районе, снимая свои действия на камеру мобильного телефона, злоумышленники взломали и повредили оборудование», — говорится в официальном сообщении.