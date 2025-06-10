В Омске трех подростков обвиняют в теракте на железной дороге

Как заявляется, подростки. Подозреваемые в поджоге объектов Западно-Сибирской железной дороги, были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2024 года.
«Сотрудники транспортной полиции установили, что на тот момент 14-летний и два 15-летних подростка в одном из мессенджеров получили предложение поджечь железнодорожные шкафы и отправить видеоотчёт о преступлении куратору. На участке железной дороги в Калачинском районе, снимая свои действия на камеру мобильного телефона, злоумышленники взломали и повредили оборудование», — говорится в официальном сообщении.
По результатам предварительного расследования фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 205 УК РФ (Террористический акт). Дело будет направлено на рассмотрение в суд.