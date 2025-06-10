Выборы губернатора Иркутской области пройдут 14 сентября

Депутаты Заксобрания Иркутской области назначили выборы губернатора региона. Как рассказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС региона Виталий Перетолчин, проектом постановления назначается дата выборов — 14 сентября 2025. Кроме того, определяется количество подписей депутатов дум муниципалитетов или избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов в поддержку выдвижения кандидатов, пишет ИА IrkutskMedia.