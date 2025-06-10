Выборы губернатора Иркутской области пройдут 14 сентября

Депутаты Заксобрания Иркутской области назначили выборы губернатора региона. Как рассказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС региона Виталий Перетолчин, проектом постановления назначается дата выборов — 14 сентября 2025. Кроме того, определяется количество подписей депутатов дум муниципалитетов или избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов в поддержку выдвижения кандидатов, пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее агентство сообщало, что действующий глава Иркутской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кобзев выступит кандидатом от ЕР на выборах губернатора Приангарья. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в рамках форума (18+) первичных отделений партии.