Трамп снова оскорбил историю России: что он сказал о Второй мировой войне

Хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно выступал с противоречивыми заявлениями, касающимися победы во Второй мировой войне. По мнению президента Соединенных Штатов, именно американские солдаты выиграли ключевые сражения. Однако, уточнил в новой речи Дональд Трамп, Россия всё же «помогла» США одержать победу, транслировал выступление Forbes Breacking News.
Глава государства нескромно назвал американцев «единственными» выигравшими. Тут же он упомянул и потери советской армии. Дональд Трамп уточнил, что о вкладе СССР в победу тоже нельзя забывать.
Американский лидер обратил внимание журналистов на один из разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, главы государств обсудили празднование Дня Победы. Кроме того, диалоги на ту же тему у президента США состоялись и с другими лидерами.
«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну, а Россия помогла», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он рассказал, что День Победы отмечают, в том числе, во Франции. Об этом президента США уведомил французский лидер Эмманюэль Макрон. Однако Дональд Трамп отнесся к празднованию в Париже скептически.
«Это здорово, что он это делает, но это мы победили», — уверенно заключил президент Соединенных Штатов.
Дональд Трамп настойчив и в позиции по Украине и таможенным пошлинам. Он стал камнем преткновения для представителей государств-членов «Большой семерки». Вскоре состоится очередной саммит Группы семи. В Японии считают, что представители стран ни к чему не смогут прийти. Всё из-за твердого и отличающегося от остальных мнения хозяина Белого дома по вопросам пошлин и Украины.
Днями ранее весь мир обсуждал скандал вокруг Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. Президент США, в этом случае, проявил некую сдержанность. Илон Маск, напротив. В издании Unherd предположили, что поведение предпринимателя может быть связано со склонностью к риску. Его назвали азартным человеком и сравнили действия с игрой в русскую рулетку.