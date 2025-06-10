Трамп снова оскорбил историю России: что он сказал о Второй мировой войне

Дональд Трамп настойчив и в позиции по Украине и таможенным пошлинам. Он стал камнем преткновения для представителей государств-членов «Большой семерки». Вскоре состоится очередной саммит Группы семи. В Японии считают, что представители стран ни к чему не смогут прийти. Всё из-за твердого и отличающегося от остальных мнения хозяина Белого дома по вопросам пошлин и Украины.