Стало известно, какое новое оружие получили российские десантники на СВО

Подразделения Воздушно-десантных войск, которые участвуют в спецоперации, получили для тестирования новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Об этом рассказали в Минобороны России.
«В зоне спецоперации, в штурмовых подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, успешно проходят проверку новые российские автоматы АК-12К. Опыт применения АК-12 образца 2023 года показал, что для штурмовых подразделений габариты оружия являются основным требованием», — говорится в официальном сообщении.
В военном ведомстве отметили, что новая укороченная версия легендарного автомата была создана на основе пожеланий военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В МО также подчеркнули, что АК-12К полностью соответствует предъявленным требованиям.
Также Минобороны добавили, что укороченная версия АК очень удобна для ведения боев в городской местности и в траншейных боях. Кроме того, она эффективна и при применении ее в разведгруппах.
Ранее «МК» писал, что российская «оборонка» поставляет войскам на СВО новые системы вооружения, которых нет у противника.