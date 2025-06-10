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Стало известно, какое новое оружие получили российские десантники на СВО

Подразделения Воздушно-десантных войск, которые участвуют в спецоперации, получили для тестирования новую модификацию автомата Калашникова АК-12К.

Подразделения Воздушно-десантных войск, которые участвуют в спецоперации, получили для тестирования новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В зоне спецоперации, в штурмовых подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, успешно проходят проверку новые российские автоматы АК-12К. Опыт применения АК-12 образца 2023 года показал, что для штурмовых подразделений габариты оружия являются основным требованием», — говорится в официальном сообщении.

В военном ведомстве отметили, что новая укороченная версия легендарного автомата была создана на основе пожеланий военнослужащих, находящихся на передовой СВО. В МО также подчеркнули, что АК-12К полностью соответствует предъявленным требованиям.

Также Минобороны добавили, что укороченная версия АК очень удобна для ведения боев в городской местности и в траншейных боях. Кроме того, она эффективна и при применении ее в разведгруппах.

Ранее «МК» писал, что российская «оборонка» поставляет войскам на СВО новые системы вооружения, которых нет у противника.