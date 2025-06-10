Калифорния подала в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

В самой жалобе (.pdf), которую власти Калифорнии подали в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, говорится, что решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушает суверенитет штата. Закон о развертывании войск, которым воспользовался Дональд Трамп, может применяться в случае мятежа. Он также обязывает президента заручиться поддержкой губернатора для ввода Нацгвардии в штат.