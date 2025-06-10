Калифорния подала в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

«Основатели закрепили эти принципы в нашей конституции — правительство должно быть подотчетным своему народу, руководствоваться верховенством закона и гражданской властью, а не военным правлением», — написал Гэвин Ньюсом в соцсети X.
В самой жалобе (.pdf), которую власти Калифорнии подали в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, говорится, что решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушает суверенитет штата. Закон о развертывании войск, которым воспользовался Дональд Трамп, может применяться в случае мятежа. Он также обязывает президента заручиться поддержкой губернатора для ввода Нацгвардии в штат.
В Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождаются беспорядками. 8 июня Дональд Трамп ввел 2 тыс. бойцов Нацгвардии в штат. 9 июня Пентагон также заявил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев. По словам Гэвина Ньюсома, 9 июня администрация президента дополнительно направила еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии в город.