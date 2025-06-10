Пленный ВСУ рассказал о причине отказа от обмена

По его словам, всех вернут на передовые позиции после недельного слаживания на полигоне. Он также рассказал, что командование ВСУ запугивало солдат российским пленом, говоря, что там отрубают пальцы и головы. Но отметил, что ничего такого и близко нет — кормят, одевают, лечат.