Пленный ВСУ рассказал о причине отказа от обмена

Украинский военнослужащий Виталий Бровко, находящийся в российском плену, отказался от обмена, чтобы снова не оказаться на передовой. Он сдался ВС РФ во время освобождения Курской области, сообщает ТАСС.
«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — отметил он.
Бровко признался, что его возвращение на Украину состоится лишь в том случае, если будет смена власти. К нынешнему киевскому режиму у него нет доверия. Он уверен, что всех вернувшихся из плена не отпустят домой.
По его словам, всех вернут на передовые позиции после недельного слаживания на полигоне. Он также рассказал, что командование ВСУ запугивало солдат российским пленом, говоря, что там отрубают пальцы и головы. Но отметил, что ничего такого и близко нет — кормят, одевают, лечат.
Ранее «МК» писал, что пленный солдат вооруженных сил Украины Анатолий Стягайло заявил о передаче координат ВС РФ для нанесения ими удара по позициям украинской армии на Сумском направлении.