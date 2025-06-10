Разработчики французского концерна Renault планируют начать производство беспилотников для ВСУ на территории Украины. Такими сведениями располагает радиостанция Franceinfo. В случае разработки французских дронов на Украине в Думе предложили приравнять логотип Renault к фашистской символике. Так высказался депутат Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Парламентарий указал на «военных преступников», из которых состоит нынешнее киевское руководство. Депутат добавил, что концерн не может не знать, что собирается сотрудничать с «нацистами».
«Предлагаю, в случае начала производства беспилотников на Украине, приравняв логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — заявил Михаил Шеремет.
По словам депутата Леонида Ивлева, за производство БПЛА на берегах Днепра вполне возможно получить ракетно-бомбовый удар ВКС России. Он считает, что Франция, Германия и Британия устроили соревнования по снабжению Киева боеприпасами.