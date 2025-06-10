Новый Водный кодекс вступил в силу в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод.
Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток» — минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.
Расширено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами. Бассейновые советы смогут вносить рекомендации о сокращении разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений.
Расширены требования по охране водных объектов. В первую очередь — малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А местные исполнительные органы должны в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах.
Отдельная глава посвящена мерам по адаптации к изменению климата. Среди них — очистительные и углубительные работы на реках и озерах, определение границ водных объектов при максимальном половодье, создание инженерных систем защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сбор и хранение паводковых и талых вод в водоемах для использования во время засух, использование очищенных сточных вод или опресненной морской воды в сельском хозяйстве и иных целях, а также использование севооборота и новых водосберегающих технологий.
Для обеспечения прозрачности в водной сфере Министерство водных ресурсов и ирригации будет ежегодно публиковать на своем сайте национальный информационный отчет об использовании водных ресурсов Казахстана. Это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны.
Уже разрабатывается Национальная информационная система водных ресурсов. На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: «Администрирование», «Водопользование», «Трансграничные воды» и «Картография».
Рассмотрены вопросы сокращения непродуктивных потерь воды в сельском хозяйстве. Регламентирован порядок создания ирригационного кондоминиума, а в случае его отсутствия местные исполнительные органы наделяются полномочиями по внешнему управлению таким имуществом.
Кроме того, теперь водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд. Для этого нужно построить пруд, резервуар или иную емкость, объем которой не должен превышать 2 млн кубометров, и уведомить об этом бассейновую водную инспекцию для включения объекта в реестр гидротехнических сооружений.
Еще одной особенностью нового Водного кодекса стало выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. В ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, а также проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности. Также предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений.
Также документ включает нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность.
Министерству переданы функции в части регулирования поиска, оценки, мониторинга и охраны подземных вод. В составе Министерства водных ресурсов и ирригации этими вопросами занимается Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология».
Также внесены изменения в Гражданский, Земельный, Предпринимательский, Лесной и Экологический кодексы, а также в 13 законов. В Земельный кодекс внесены поправки в части регулирования использования земель водных объектов в населенных пунктах. Экологический кодекс дополнен нормами, регламентирующими требования по осуществлению деятельности в водоохранных зонах.
Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о недрах и недропользовании, инициированные депутатами. В частности, Административный кодекс предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере, а в Кодексе о недрах и недропользовании изменены статьи о разведке и добыче углеводородов в Каспийском море, разведке и добыче подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей.
— При разработке нового Водного кодекса мы руководствовались пятью основными принципами. Это признание воды неотъемлемой частью окружающей среды, основы жизнедеятельности граждан и экономического развития, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата, привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда. Документ поможет сформировать новую государственную политику в области водных ресурсов. Отдельно благодарю депутатов Парламента и экспертов, участвовавших в его разработке, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Водный кодекс и сопутствующий ему закон были приняты 5 марта Мажилисом и направлены на рассмотрение в Сенат. 20 марта Сенат их рассмотрел и вернул в Мажилис. 9 апреля Президент подписал Водный кодекс Казахстана.