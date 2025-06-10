Депутат Дюков прокомментировал задержание мэра Красноярска

Депутат Красноярского горсовета Вячеслав Дюков высказал свою точку зрения на задержание мэра Владислава Логинова, который подозревается в получении взятки.
Он отметил, что данный инцидент стал предсказуемым итогом многолетних правонарушений в городской администрации.
По словам Дюкова, его предыдущие заявления подтверждали наличие серьезной проблемы с коррупцией в администрации, которую невозможно было игнорировать. В своих социальных сетях депутат также упоминал, что сотрудники администрации подвергались давлению, вынуждающему их нарушать закон, и им угрожали увольнением в случае отказа подчиниться.
Дюков выразил недоумение по поводу того, почему Логинов был задержан именно сейчас, несмотря на очевидные проблемы. Однако он подчеркнул важность устранения коррупционных элементов из власти, так как такие ситуации значительно подрывают доверие общества к государственным органам.
Напомним, что Логинова задержали утром 9 июня, сразу после Дня города. Его обвиняют в получении крупной взятки. Также мы рассказывали, что ранее Дюков писал губернатору с требованием уволить мэра Красноярска из-за утраты доверия и даже создавал петицию.