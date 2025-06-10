Депутат Дюков прокомментировал задержание мэра Красноярска

Дюков выразил недоумение по поводу того, почему Логинов был задержан именно сейчас, несмотря на очевидные проблемы. Однако он подчеркнул важность устранения коррупционных элементов из власти, так как такие ситуации значительно подрывают доверие общества к государственным органам.