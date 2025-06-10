Алаудинов резко ответил «обиженным», связавшим инцидент в Судже с «Ахматом»

Генерал-лейтенант Российской Армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что сообщения о причастности устроившего стрельбу в Курской области к его подразделению являются ложными. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Я смотрю на то, что вы пишете и для себя понимаю: вы — люди, обиженные по жизни… Когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ “Ахмат”, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду», — подчеркнул Апти Алаудинов.
Свой комментарий генерал-лейтенант дал после появления в Интернете видеоролика, на котором некий солдат выстрелил из гранатомета по брошенному дому в курском городе Суджа. Дата съемки еще не установлена, но, по по информации местных властей, этот человек уже погиб в автоаварии.
Апти Алаудинов добавил, что данного военнослужащего никогда не было в рядах спецназа «Ахмат». Командир подразделения подчеркнул, что распространяющие дезинформацию «работают на врага».
Сам генерал-лейтенант Апти Алаудинов также ранее рассказал о новой стратегии Российской Армии, которая позволяет заставлять боевиков ВСУ бросать позиции, не проводя крупных штурмовых операций.