Алаудинов резко ответил «обиженным», связавшим инцидент в Судже с «Ахматом»

«Я смотрю на то, что вы пишете и для себя понимаю: вы — люди, обиженные по жизни… Когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ “Ахмат”, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду», — подчеркнул Апти Алаудинов.