Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию

«Моя работа в качестве посла подходит к завершению. Я оставляю здесь много друзей, с которыми, я убежден, мы ещё не раз встретимся. Со своей стороны, продолжу оказывать поддержку развитию российско-узбекских отношений», — отметил Мальгинов в своей речи.
Олег Мальгинов занимал пост посла России в Узбекистане с 5 марта 2021 года. За время своей дипломатической службы он неоднократно подчеркивал важность укрепления стратегического партнёрства между двумя странами, а также активно участвовал в развитии гуманитарных, экономических и культурных связей.
Имя его преемника пока официально не объявлено. Российская сторона, как ожидается, в ближайшее время направит новую кандидатуру на утверждение.
Уход Мальгинова символизирует завершение одного из этапов в двусторонних отношениях, которые продолжают оставаться приоритетными как для Москвы, так и для Ташкента.