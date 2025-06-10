Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию

«Моя работа в качестве посла подходит к завершению. Я оставляю здесь много друзей, с которыми, я убежден, мы ещё не раз встретимся. Со своей стороны, продолжу оказывать поддержку развитию российско-узбекских отношений», — отметил Мальгинов в своей речи.