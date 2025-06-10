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Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов завершает свою дипломатическую миссию

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). В Узбекистане завершает свою дипломатическую миссию посол Российской Федерации Олег Мальгинов. Об этом сам дипломат объявил накануне во время приёма в Ташкенте, приуроченного ко Дню России.

Источник: Посольство РФ в Узбекистане

«Моя работа в качестве посла подходит к завершению. Я оставляю здесь много друзей, с которыми, я убежден, мы ещё не раз встретимся. Со своей стороны, продолжу оказывать поддержку развитию российско-узбекских отношений», — отметил Мальгинов в своей речи.

Олег Мальгинов занимал пост посла России в Узбекистане с 5 марта 2021 года. За время своей дипломатической службы он неоднократно подчеркивал важность укрепления стратегического партнёрства между двумя странами, а также активно участвовал в развитии гуманитарных, экономических и культурных связей.

Имя его преемника пока официально не объявлено. Российская сторона, как ожидается, в ближайшее время направит новую кандидатуру на утверждение.

Уход Мальгинова символизирует завершение одного из этапов в двусторонних отношениях, которые продолжают оставаться приоритетными как для Москвы, так и для Ташкента.