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Логотип одной марки автомобиля могут признать фашистской символикой

В случае если французский автоконцерн Renault начнет производство и выпуск беспилотников на территории Украины, то его логотип могут приравнять к фашисткой символике.

В случае если французский автоконцерн Renault начнет производство и выпуск беспилотников на территории Украины, то его логотип могут приравнять к фашисткой символике. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, это будет сигналом как для французской компании, так и для других бизнесов к запрету на возвращение в Россию. Ранее радиостанция Franceinfo информировала, что автоконцерн собирается наладить производство БПЛА в Незалежной.

Однако позже представители самого автоконцерна прокомментировали данные сообщения. Они отметили, что окончательного решения принято не было. При этом подтвердили, что к ним обращались и правительства Франции с подобной просьбой.

В Госдуме отметили, что автопроизводитель не может не знать, что киевский режим является террористическим и состоит из военных преступников и нацистов. А произведенные для них беспилотники будут использоваться для атак на мирных граждан России.