В Кремле прокомментировали уголовное преследование латвийского депутата, поддержавшего русский язык: О чём заявил Песков

Конфликт обострился 5 июня, когда Сейм отстранил Росликова от участия в заседании после его реплики на русском языке: «Русский язык — наш язык!». Росликов считает, что русскоязычные составляют значительную часть населения страны и ежедневно пользуются родным языком. В своей речи он также задал риторический вопрос, дойдет ли дискриминация в Латвии до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка русским именем.