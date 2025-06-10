Россия в настоящее время не имеет возможности оказать помощь депутату латвийского Сейма Алексею Росликову. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ТАСС.
Песков пояснил, что Росликов является гражданином Латвии и подпадает под юрисдикцию этой страны. При этом представитель Кремля выразил уверенность, что если политику удастся покинуть Латвию, Россия его примет.
«Вряд ли мы можем. Он субъект того права, он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это назвать нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — заключил официальный представитель Кремля.
Поводом для уголовного преследования Росликова стало его выступление в защиту русского языка. Латвийская Служба государственной безопасности обвиняет политика в «помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды».
Конфликт обострился 5 июня, когда Сейм отстранил Росликова от участия в заседании после его реплики на русском языке: «Русский язык — наш язык!». Росликов считает, что русскоязычные составляют значительную часть населения страны и ежедневно пользуются родным языком. В своей речи он также задал риторический вопрос, дойдет ли дискриминация в Латвии до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка русским именем.
В Кремле подчеркнули, что негативная реакция латвийских властей на выступление депутата на русском языке была ожидаемой.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Слуцкого, действия властей Латвии противоречат европейским нормам и конвенциям, а русофобия в стране достигла крайних проявлений. Он подчеркнул, что около 40% жителей Латвии продолжают использовать русский язык в повседневной жизни.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что наиболее яркие проявления русофобии имеют место именно в странах Прибалтики. По словам дипломата, там и ранее практиковались сегрегационные подходы к представителям национальных меньшинств, особенно к русским.