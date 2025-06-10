Трамп может сделать неожиданный шаг в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может отказаться от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, пишет издание Foreign Policy. Такой вариант развития событий автор публикации называет наиболее вероятным, отметив, что для оправдания этого шага Трамп может обвинить Москву и Киев в нежелании поступать согласно его рекомендациям.