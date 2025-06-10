Трамп может сделать неожиданный шаг в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может отказаться от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной по урегулированию конфликта, пишет издание Foreign Policy. Такой вариант развития событий автор публикации называет наиболее вероятным, отметив, что для оправдания этого шага Трамп может обвинить Москву и Киев в нежелании поступать согласно его рекомендациям.
«Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву», — сказано в публикации.
Какого развития событий можно ожидать, если Штаты действительно «умоют руки», мы попросили порассуждать авторитетных российских экспертов здесь на KP.RU.
Ранее в США заявили о нарастающем разочаровании Трампа в украинском вопросе.