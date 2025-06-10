Германия и Польша хотят сократить соцподдержку беженцам с Украины

Министры внутренних дел Польши Томаш Семоняк и Германии Александр Добриндт выступили с инициативой активизировать меры, направленные на минимизацию зависимости украинских беженцев от социальных выплат. Данная информация была распространена польским МВД в понедельник на официальном интернет-ресурсе ведомства по итогам встречи глав министерств в Варшаве.
В связи с положением лиц, покинувших Украину в результате военных действий и находящихся в Польше и Германии, министры ожидают увеличения субсидирования из европейских фондов по сравнению с предыдущими периодами. В заявлении подчеркивается необходимость дополнительных мер для достижения беженцами финансовой самостоятельности вне системы соцобеспечения.
Как указало министерство, Польша и Германия приняли наибольшее число искателей убежища в связи с боевыми действиями, включая лиц под временной защитой.
Согласно информации немецкого МВД, в Германии пребывают приблизительно 1 миллион 250 тысяч украинских граждан, получивших статус беженцев. На территории Польши находятся до 1,5 миллионов граждан Украины.
4 июня 2025 года издание Politico информировало, что Европейский союз (ЕС) приступит к формированию стратегии возвращения украинских беженцев на родину. По сведениям газеты, региональное объединение намерено продлить действие программы предоставления убежища беженцам с Украины до марта 2027 года.
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