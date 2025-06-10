Германия и Польша хотят сократить соцподдержку беженцам с Украины

В связи с положением лиц, покинувших Украину в результате военных действий и находящихся в Польше и Германии, министры ожидают увеличения субсидирования из европейских фондов по сравнению с предыдущими периодами. В заявлении подчеркивается необходимость дополнительных мер для достижения беженцами финансовой самостоятельности вне системы соцобеспечения.