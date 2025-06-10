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Роберт Фицо и Милорад Додик попали в базу сайта «Миротворец»

В список также попал президент Бразилии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Республики Сербской Милорад Додик были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.

Администраторы ресурса утверждают, что Лула да Силва «не признаёт право Украины на сопротивление российской агрессии», Додик якобы угрожает суверенитету и территориальной целостности страны, а Фицо обвиняется в «распространении кремлёвской пропаганды».

Все трое политиков побывали в Москве, где приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций в отношении РФ, если его объявят.

*Сайт заблокирован в России.