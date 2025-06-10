ВСУ изменили тактику в Волчанске и Липцах

Украинские войска, которые пытаются удержать населенные пункты Волчанск и Липцы в Харьковской области, переходят в глухую оборону. Такую информацию предоставил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«За несколько последних суток отмечается изменения тактики противника в районах Липцов и Волчанска. Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», — отметил источник.
При этом, добавил Марочко, украинские боевики не изменили интенсивности артиллерийских ударов. Также на высоком уровне остается применение беспилотников со стороны противника.
Ранее стало известно, что российская армия начала брать в окружение украинскую группировку войск в Харьковской области. На фоне интенсивного наступления ВС РФ укронацисты бросили свои позиции у Каменки и Строевки.